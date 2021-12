X Wigilia na kaliskim rynku tuż tuz. Znamy bohaterów akcji i atrakcje jakie będą na nas czekać na Głównym Rynku

Głównym celem X Wigilii na kaliskim rynku zbiórka środków dla piątki dzieci zmagających się z różnym stopniem niepełnosprawnościami.

- W tym roku zbieramy środki na Marcina osobę niepełnosprawną, którą wychowuje samotnie tata. Marysia dziewczynka która walczy z białaczką obecnie ona i jej mama przebywają w szpitalu onkologicznym. Kolejny bohater to Marcel, Jaś i Adam to autyści, obydwoje potrzebują ciągłego wsparcia logopedycznego, sensorycznego. Zarówno Marcin jak i Adam to wychowankowie SP nr 19, która od dwóch lat jest z Nami podczas Wigilii na kaliskim rynku – mówi Tomasz Jeżyk, szef kaliskiego oddziału Fundacji Bread of Life.