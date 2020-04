XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kalisza. Radni zasiedli przed tabletami w swoich domach ZDJĘCIA

- Chciałbym podziękować za tę inicjatywę. Będziemy zawsze szpitale wspierać, szczególnie w tej trudnej sytuacji - powiedział prezydent Krystian Kinastowski. - Uważam jednak, że to powinno być wypracowane również z dyrekcją. Jestem w stałym kontakcie z Radosławem Kołacińskim, na razie nie sygnalizował mi takich potrzeb. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, my oczywiście będziemy kaliski szpital wspierać. Na razie nie widzę zasadności przenoszenia tych środków.

Radni Koalicji Obywatelskiej chcieli, w ramach punktu dotyczącego zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, przeznaczenia 1,25 mln zł z miejskiej kasy na zakup wyposażenia i środków ochrony dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Pieniądze te są zabezpieczone w budżecie na pielęgnację zieleni miejskiej. Jednak w opinii mecenasa Michała Gajdy, który zajmuje się obsługą rady, to nowa uchwała, a nie poprawka do budżetu i zatem nie może być poddana głosowaniu, bo trzeba byłoby zmieniać cały porządek sesji.

- Jestem zdruzgotany tą opinią prawną. To by oznaczało, że zgłaszając przez ostatnie 15 lat poprawki do projektów uchwał, robiliśmy to bezprawnie - tłumaczył przez telefon radny Dariusz Grodziński. - To poprawka do uchwały budżetowej i można ją głosować. W okresie poważnego wyzwania epidemiologicznego, na szpital będący na pierwszej linii frontu przekazujemy 100 tys. zł, a na pielęgnację zieleni 1,25 mln zł - dodał i poprosił o poddanie poprawki głosowaniu.

Prezydent Krystian Kinastowski ocenił jednak, że na razie nie ma potrzeby przekazywania aż tak dużej kwoty na kaliski szpital. - Miasto musi funkcjonować normalnie również w zakresie pielęgnacji i utrzymywania porządku w mieście - tłumaczył prezydent Kalisza. Poprosił również o nie rozszerzanie porządku obrad o wniosek formalny Koalicji Obywatelskiej.