XXVI Ogólnopolski Konkurs Rolnik - Farmer Roku. Agnieszka i Ernest Kaźmierczakowie z Warszówki wśród laureatów ZDJĘCIA

W XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku wyłoniono laureatów w siedmiu kategoriach. Wcześniej kapituła konkursowa odebrała i przeanalizowała 236 zgłoszeń, wybierając finalistów. Przedstawiciele kapituły wizytowali gospodarstwa finalistów, aby wybrać te siedem najlepszych. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane były osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospoda

Najlepsi z najlepszych otrzymali złote jabłka, które są nie tylko symbolem sukcesu w rolniczym biznesie, ale również ukoronowaniem wieloletniej pracy. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe grawertony.

Agnieszka i Ernest Kaźmierczakowie z Warszówki w gm. Blizanów gospodarują na 55 ha, w tym 14 ha zajmują nowoczesne wysokie obiekty szklarniowe. Uprawiają trudną do prowadzenia odmianę pomidora Tomimaru Muchoo F1, należącą do grupy malinowych. Rośliny rosną w wiszących rynnach uprawowych na podłożu z wełny kamiennej. Dokarmianie roślin odbywa się poprzez ferdygację sterowaną komputerem. W szklarniach zastosowano w pełni skomputeryzowany system klimatu, kurtyn energooszczędnych, nawadniania i zamgławiania, sortowania owoców, przemieszczania wózków transportowych itp. Szkodniki zwalczane są metodą biologiczną przy zastosowaniu owadów.

W gospodarstwie znajduje się 5 magazynów – komór chłodniczych, a także nowoczesna linia do sortowania i pakowania pomidorów. Transport do odbiorców odbywa się własnymi samochodami. Odbiorcami pomidorów są sieci supermarketów w kraju, a także wysyłane są do Anglii, Grecji, Niemiec i Białorusi. Gospodarstwo posiada wdrożony standard GLOBALG.A.P., GLOBALGAP GRAPS, certyfikat HAACCP, a także ISO 22000. W gospodarstwie panuje wzorowy ład i porządek, a estetykę podkreśla pięknie utrzymana zieleń. Państwo Kaźmierczakowie są otwarci na pomoc i udział w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Współpracują z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi i ze szkołami.

W środę, 12 lutego podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego radni złożą Agnieszce i Ernestowi Kaźmierczakom. uroczyste gratulacje