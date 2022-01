Z Kalisza do piłkarskiej reprezentacji Polski?

Adam Nawałka jest jednym głównych pretendentów do fotela trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Były szkoleniowiec kadry w latach 2013-2018 należy do wąskiego grona faworytów, jako fachowiec, ale także dlatego, że znakomicie zna krajowy futbol i obecnych reprezentantów. A ta znajomość może się przydać w nadchodzących barażach o mistrzostwa świata.

Przypomnijmy, że podczas poprzedniej pracy Nawałki z kadrą, a potem także w Lechu Poznań, jego asystentem był obecny szkoleniowiec KKS-u Kalisz Bogdan Zając. Efektem zatrudnienia Nawałki przez PZPN może być odejście Zająca z KKS-u. Wiedzą o tym dobrze szefowie kaliskiego klubu.

- Bogdan Zając to - w przeciwieństwie do Paolo Sousy - poważny człowiek i musimy zakładać, że, gdyby była taka okazja, wybierze reprezentację Polski. Na razie jednak żadne decyzje nie zapadły, więc i my czekamy - wyjaśnia wiceprezes KKS-u Kalisz Robert Trzęsała.'