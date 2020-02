Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe pojechali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 ZDJĘCIA

„Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe” to projekt realizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W jego ramach uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie odbyli staż u partnerów w Rimini we Włoszech.

Do Włoch na 4-tygodniowy staż wyjechał 16-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów technikum poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej. Poprzez realizację programu praktyk uczestnicy projektu poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem: podniosą kompetencje zawodowe, podniosą kompetencje językowe - przełamanie bariery w komunikowaniu się w języku obcym w miejscu pracy i prywatnie, podniosą umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętność rozwiązywania wynikłych problemów i konfliktów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność budowania więzi emocjonalnych z innymi członkami grupy, wykształcą postawę otwartości na inną kulturę i kraj - umiejętność pracy w zespole międzynarodowym.

Podczas praktyk młodzież ma okazję poznać włoskie rozwiązania branżowe, zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, podnieść swoje umiejętności z języka angielskiego i poznać podstawy języka włoskiego. Będzie to również czas na poznanie kultury i historii Włoch, w programie przewidziane są wycieczki do Wenecji i San Marino.

Opiekunami praktyk podczas wyjazdu są: Anna Piwońska, Anna Kowalska i Bartosz Jezierski.