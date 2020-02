Z tygodnia na tydzień przybywa chorych na grypę

Statystyki kaliskiego Sanepidu nie pozostawiają złudzeń. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które zgłaszają się u swoich lekarzy rodzinnych z podejrzeniem grypy lub zachorowaniami grypopodobnymi. W pierwszym tygodniu stycznia zanotowano ponad 300 takich przypadków, w drugim tygodniu było ich już ponad 500, w trzecim ponad 700, a w ostatnim tygodniu stycznia w sanepidzie zgłoszono, aż 1340 osób z podejrzeniem grypy. Łącznie Sanepid w styczniu otrzymał zgłoszenia o podejrzeniach grypy u 2872 osób. Do szpitala skierowano sześć osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego wszystkich przypadków zgłoszonych do PSSE w Kaliszu było o tysiąc mniej, do szpitala skierowano 2 osoby. To, że mieszkańcy Kalisza i powiatu borykają się z różnego rodzaju wirusami widać nie tylko w statystykach Sanepidu, ale przede wszystkim w przychodniach i aptekach.

- Ruch na pewno jest większy. Trudno dostać się do lekarza. W tamtym tygodniu pacjenci musieli zajmować kolejkę od 6 rano. Do apteki przychodzą już zazwyczaj z zaleceniami od lekarza, ponieważ każdy boi się powikłań – mówi Patrycja Galas, farmaceutka.