Żabka będzie sprzedawać maseczki ochronne po możliwie najniższej cenie. Sieć rezygnuje z zysku Pixabay

Od 15 kwietnia sieć sklepów Żabka umożliwi klientom zakup maseczek w najniższej cenie na rynku. Sieć oraz jej franczyzobiorcy zrezygnowali z zysku. Około 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6000 sklepach w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w sklepach w przyszłym tygodniu.