Zabójstwo w Tłokini Wielkiej. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację w sprawie Piotra Mikołajczyka

Do zabójstwa 44-leniej Moniki K. i jej 80-letniej matki Bronisławy J. doszło 3 listopada 2010 roku. Sprawca miał przyjść do ich domu i najpierw zabić starszą z kobiet, a następnie młodszą, kiedy ta wróciła ze sklepu. Makabrycznego odkrycia dokonała córka Moniki K., kiedy wróciła ze szkoły. Bronisława J. dawała jeszcze oznaki życia. Trafiła do szpitala, ale nie udało się jej uratować.

Przesłuchującym go wówczas policjantom miał przyznać się do winy i szczegółowo wszystko opisać, choć nie potrafi się nawet wysłowić. Na pytania odpowiada prostymi zwrotami lub wzrusza ramionami. Ale to właśnie samooskarżenie Piotra Mikołajczyka było jedynym dowodem w całej tej sprawie. Policji nie udało się znaleźć żadnych innych dowodów. Na miejscu zbrodni znaleziono krwawy odcisk palca, ślady butów oraz ślady DNA. Te ostatnie badali jedni z najlepszych specjalistów w kraju. Jednoznacznie wykluczyli, aby należały do Piotra. Podczas procesu przed kaliskim sądem Mikołajczyk odwołał swoje zeznania. Stwierdził, że do przyznania się został zmuszony przez policjantów. Mimo to został uznany winnym popełnienia podwójnego morderstwa.

Do Piotra Mikołajczyka do dzisiaj nie dociera to co się stało. Jego kuzynka, Marta Kaźmierczak wraz z Radosławem Raczkowskim oraz adwokatami Magdaleną Korzeniowską i Grzegorzem Szwochem od dawna walczą o to, by Piotr został uniewinniony. Jak się dowiedzieliśmy, udało im się znaleźć nowe dowody, które mają świadczyć o tym, że za kratami przebywa niewłaściwa osoba. Kto więc zataja prawdę? A jeśli Piotr Mikołajczyk jest faktycznie niewinny, to gdzie ukrywa się morderca?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w imieniu Piotra skargę do Europejskiego Trybunału w Strasbourgu. Sprawa wciąż czeka na rozpoznanie. Za skazanym wstawić się postanowił również Rzecznik Praw Obywatelskich. Osobiście skierował do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku, w którym czytamy, że „doszło do rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego. Protokoły przesłuchań Piotra M. w charakterze podejrzanego nie są rzetelnym udokumentowaniem przebiegu tych czynności”.