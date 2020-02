Zabójstwo w Zadowicach pod Kaliszem. Prokuratura zakończyła śledztwo. ZDJĘCIA

Po zastrzeleniu swojego pracodawcy, mężczyzna zabrał z szyi ofiary złocony łańcuszek wraz z zawieszką w postaci krzyża wartości 15 tysięcy złotych. 54-latek odpowie również za usiłowanie zabójstwa żony swojej ofiary. Mężczyzna domagał się od niej 120 tysięcy złotych i wycelował pistolet w jej stronę. Broń jednak zacięła się i nie wypaliła. Kobieta uciekła i schroniła się w domu. Morderca porzucił broń i uciekł. Policja zablokowała drogi wokół wsi. Sprawcy udało się jednak przedostać do Kalisza i ukryć w jednym z pustostanów w centrum miasta .

- W trakcie śledztwa ustalono, że ofiara wraz z oskarżonym podjęli prace przy naprawie jednego z paszociągów. W trakcie doszło do kłótni, która przerodziła się w szarpaninę. Oskarżony wyszedł i udał się do sąsiedniego pomieszczenia skąd zabrał pistolet wraz z magazynkiem. Po powrocie oddał dwa strzały w kierunku poszkodowanego – mówi prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

- Przeprowadzona w toku postępowania analiza wykazała, że broń użyta w trakcie czynu pochodzi z okresu II wojny światowej. Została wyprodukowana w 1941 roku. Nie zarejestrowano informacji, aby było użyta przy innych przestępstwach – wyjaśnia prokurator. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do oddania strzałów w kierunku pokrzywdzonego i mało to wynikać z nieporozumienia między nimi. Nie przyznał się natomiast do żądania wydania pieniędzy i biżuterii.

Sprawca dopuścił się czynów w warunkach recydywy kwalifikowanej, czyli po odbyciu w ciągu pięciu lat kary co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, orzeczonej za podobne umyślne przestępstwo. 54-letniemu Krzysztofowi K. grozi dożywotnie więzienie.