Zabytkowy autobus san z Kalisza zagra w filmie "Listy do M." ZDJĘCIA

- Niestety, musieliśmy rozstać się z naszym zabytkowym sanem. Popularny ogórek pojechał do Warszawy... Przez najbliższych kilka tygodni będzie występował na planie filmowym czwartej części świątecznego hitu "Listy do M. z udziałem takich gwiazd jak Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak, czy Piotr Adamczyk - czytamy na profilu facebook'owym Kaliskich Linii Autobusowych. - Jak wypadnie nasza gwiazda? Przekonamy się już 4 listopada, podczas premiery filmu. My już nie możemy się doczekać. A Wy?

Historia popularnego swego czasu "ogórka'' rozpoczęła się w 1973 roku, kiedy został wyprodukowany i w dniu 16 grudnia zarejestrowany jako autobus MPK Kalisz z numerem taborowym 160. Po ulicach Kalisza, autobus jeździł do roku 1984. Późnej się ,,dawcą'' silnika dla innego pojazdu, a sam skończył żywot jako... komórka w jednej ze wsi pod Sieradzem.