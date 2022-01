Zaginęła Iga Bogacz. Trwają poszukiwania nastolatki z Kalisza. ZDJĘCIA

Zaginiona Iga Bogacz pochodzi z Kalisza. Jednak od początku grudnia 2021 roku przebywała w jednej z placówek wychowawczych na terenie Wrocławia.

- We wtorek 4 stycznia 2022 pomiędzy godziną 11:00 a 11:30 zaginiona samowolnie oddaliła się z ośrodka i udała w nieznanym kierunku. Według informacji, jakie przekazali nam najbliżsi istnieje prawdopodobieństwo, że Iga może przebywać na terenie Kalisza lub pobliskich miejscowości. Bardzo możliwe jest, że nastolatce ktoś pomaga w ucieczce – podaje portal Zaginieni Cała Polska.

Do chwili obecnej nie powróciła do ośrodka, jak i do miejsca zamieszkania w Kaliszu. Nie skontaktowała się z również najbliższymi. Nastolatka nie ma przy sobie telefonu oraz rzeczy osobistych.