Zakażenia koronawirusem w kaliskim Domu Pomocy Społecznej Ewelina Samulak-Andrzejczak

Spokój w Domu Pomocy Społecznej przerwała V fala koronawirusa. Zakażonych jest 19 pensjonariuszy i 2 pracowników. - To prawdopodobnie Omikron. Widzimy, że ten wariant wirusa jest bardziej zaraźliwy. To wszystko idzie jak pożar słomy – mówi Marcin Ferenc, dyrektor DPS-u. Choć sytuacja jest poważna to pracownicy Domu przy ul. Winiarskiej podchodzą do niej z większym spokojem. - Wyciągnęliśmy lekcje z przeszłości i wiemy już co robić – dodaje dyrektor Ferenc.