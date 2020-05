Zalew w Murowańcu. Odwiedź to piękne miejsce ZDJĘCIA

To jeden z najbardziej popularnych, nie tylko wśród wędkarzy, zbiorników w naszym regionie. Zalew w Murowańcu to doskonałe miejsce do rekreacji i trzeba koniecznie go odwiedzić.

Zbiornik w Murowańcu, oprócz funkcji retencyjnej, spełnia także wiele innych. To jeden z najbardziej popularnych wędkarskich akwenów w regionie. To także doskonałe miejsce do wypoczynku. Znajduje się tam plac zabaw, pomosty, a także plaża i droga rowerowa wokół zalewu. W ostatnim czasie przy zbiorniku Murowaniec zostały odnowione barierki ochronne i blokujące wjazd, na kładce oraz na tamie. Wykoszona została również trawa wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej. Polub nas na FB Kalisz Nasze Miasto na Facebooku Polub nas Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

Restauracje otwarte. O czym musisz pamiętać? Wideo