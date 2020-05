Zapraszamy na podróż Szlakiem Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej

Mamy dla Was godną uwagi propozycję spędzenia czasu wolnego. Można to czynić w sposób aktywny. Jeżdżąc na rowerze i przemierzając nasz Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. To aż 15 wspaniałych świątyń, kryjących bogatą historię. Prawie wszystkie mieszczą się na terenie naszego ukochanego powiatu kaliskiego. Zachęcamy by wsiąść na rowery i odwiedzić te urokliwe miejsca, a przy tym doświadczyć walorów aktywnego stylu życia.

Zacznijmy od zalet podróżowania rowerem:

– przyczynia się do poprawy wydolności naszego organizmu, dzięki temu dłużej zachowamy nasze cenne zdrowie;

– obniża ryzyko zachorowania na miażdżycę, zawały i udary;

– wzmacnia mięśnie i nie obciąża stawów, dlatego jest zalecana także dla osób starszych i zmagających się z chorobami zwyrodnieniowymi stawów;

– jest skutecznym sposobem sprzyjającym redukcji tkanki tłuszczowej;

– wspomaga regenerację psychiczną. Dzięki jeździe na rowerze możecie zapomnieć o codziennych stresach i lękach.

Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko wsiąść na rower i doświadczyć dobroczynnego oddziaływania ruchu na nasz organizm. Do realizacji tego celu znakomicie nadają się malownicze tereny naszego powiatu kaliskiego. W sposób szczególny polecamy Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. To prawdziwa perła naszego powiatu. Łącznie odwiedzicie tutaj aż 15 niepowtarzalnych skarbnic, z których tylko dwie znajdują się poza granicami powiatu kaliskiego – kościół w Kamiennej oraz kościół znajdujący się na kaliskim Zawodziu. Kościoły na Szlaku skupione są na niewielkim obszarze w pokaźnej ilości, co niewątpliwie jest ewenementem w skali całego kraju. Kościoły są zbudowanego z tego samego budulca, ale każdy z nich jest inny, wyjątkowy, różnią się nie tylko wystrojem wnętrza, ale także bryłą zewnętrzną. W większości przypadków trudno określić dokładną datę ich powstania. Niektóre z nich swoją tradycją sięgają aż do czasów średniowiecznych. Wszystkie są z pewnością warte odwiedzenia. Tym bardziej, że ze świątyniami wiąże się ciekawa historia, a niejednokrotnie również i głęboko osadzona w przeszłości legenda.

Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej można przemierzać i zdobywać specjalne odznaki kolekcjonerskie. To nie lada gratka dla miłośników tego typu pamiątek, a także swoista nagroda za wysiłek i jednocześnie mocny motywator. Występują cztery rodzaje odznak – brązowa, srebrna, złota i honorowa. Najtrudniej oczywiście zdobyć odznakę honorową, która nadawana jest za szczególne zasługi i osiągnięcia w propagowaniu idei odznaki. Zacząć można jednak od brązowej. Aby ją zdobyć należy odwiedzić na rowerze 5 kościołów, w tym kościół pw. Św. Wojciecha w Kaliszu. Na odznakę srebrną musimy przebyć drogę również do 5 świątyń, ale jedną z nich musi być kościół pw. Św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim. Oznaka złota wymaga odwiedzin w 5 pozostałych kościołach. Odznaki są przyznawane na podstawie dowolnej formy kroniki w tym na nośniku elektronicznym, w której udokumentowane jest odwiedzenie wymaganej ilości miejsc.

Podróże rowerowe tropem drewnianych świątyń to świetny pomysł na wypady samotne i zbiorowe. Pokonując kilometry dróg dzielące poszczególne kościoły możecie bowiem podziwiać malownicze tereny naszego powiatu, delektując się urodą tego nizinnego, choć często urozmaiconego przyrodniczo obszaru. To wiele odcinków przebiegających pośród terenów rolniczych, lasów i malowniczych pól. To swoisty drugi oddech dla naszych napiętych codziennością organizmów. To z pewnością jeden z najciekawszych szlaków południowej Wielkopolski. Do zobaczenia na Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej!

Wykaz kościołów znajdujących się na Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej:

· Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich.

· Kościół pw. Św. Jakuba w Tłokini Kościelnej.

· Kościół pw. Św. Wojciecha na Zawodziu.

· Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym.

· Kościół filialny pw. Św. Michała Archanioła w Zborowie.

· Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Krzyżówki.

· Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzałkowie.

· Kościół pw. Św. Wawrzyńca Kosmowie.

· Kościół pw. Św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim.

· Kościół pw. Św. Marcina w Piątku Wielkim.

· Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem.

· Kościół pw. Narodzenia NMP w Blizanowie.

· Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie.

· Kościół pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie.

· Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Kamiennej.

Utworzony przez Powiat Kaliski Szlak Kościołów Drewnianych to nie lada gratka dla pasjonatów turystyki rowerowej i obiektów sakralnych, którzy w ten sposób mogą odwiedzić malownicze zakątki naszego powiatu. Nasz szlak to przede wszystkim kościoły kryjące kilkaset lat niezwykłej i barwnej historii. Do dnia dzisiejszego zachowały się one w dobrym stanie i nieustannie zadziwiają swoją konstrukcją i niepowtarzalnym urokiem. Zachęcam do odwiedzenia Kościołów i zdobywania odznak – zaprasza Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.