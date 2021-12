Zatrzymano czwartego mężczyznę po antysemickim marszu w Kaliszu

Po antysemickim marszu z 11 listopada w Kaliszu policjanci zatrzymali Piotra R., Wojciecha O. oraz Marcina O. Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej.

W ramach śledztwa prokuratura zatrzymał teraz kolejnego mężczyznę.

- To 55-latek, któremu prokurator przedstawił dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy nawoływania do nienawiści oraz znieważania grupy ludności na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych podczas marszu zorganizowanego 11 listopada w Kaliszu, a drugi dotyczy posiadania wbrew przepisom ustawy o broni i amunicji co najmniej 50 sztuk amunicji bocznego zapłonu, jak również broni palnej typu mauser - tłumaczy Maciej Meler rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.