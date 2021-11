Zawodnicy Ironfit Kalisz w Budapeszcie sięgali po medale mistrzostw świata w kettlebell. ZDJECIA

W tym roku IUKL WORLD Championships odbyły się w stolicy Węgier. Do Budapesztu pojechała jedenastoosobowa reprezentacja Polski. W jej składzie nie mogło zabraknąć zawodników na co dzień trenujących w klubie Ironfit Kalisz. Byli to Robert Jędrzejewski, Michał Kowalski, Krzysztof Laskowski i Agnieszka Dera. Kaliscy zawodnicy znakomicie wypadli indywidualnie, jak i drużynowo. Agnieszka Dera została mistrzynią świata. Michał Kowalski zdobył brąz indywidualnie oraz srebro w sztafecie, a Robert Jędrzejewski przywiózł z zawodów trzy srebrne medale, w tym jeden zdobyty w sztafecie.

Mistrzostwa na Węgrzech przyciągnęły blisko 500 zawodników reprezentujących 32 kraje.