Zdobądź bilet do kaliskiego teatru na spektakl "Godzina spokoju"

Aby zdobyć podwójną wejściówkę, należy wysłać mailowe uzasadnienie - "Dlaczego warto chodzić do teatru?" (maks. 300 znaków). Maile konkursowe należy wysyłać na adres tomasz.kierstan@polskapress.pl do czwartku, 13 lutego do godz. 12. Jeden autor może przysłać jedno uzasadnienie. Każde zgłoszenie do konkursu, oprócz hasła konkursowego, musi ponadto zawierać: Imię, nazwisko, adres, e-mail oraz telefon kontaktowy autora uzasadnienia. W tytule maila prosimy wpisywać: "Konkurs teatralny Kalisz".