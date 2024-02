Zewnętrzny fortepian na stałe będzie rozbrzmiewał na Głównym Rynku w Kaliszu. ZDJĘCIA

Całoroczny fortepian zewnętrzny stanął na Głównym Rynku w Kaliszu latem ubiegłego roku. Wówczas tylko na próbę. Miasto chciało sprawdzić możliwości techniczne takiego instrumentu. Fortepian Cadenza posiada hermetyczną klawiaturę oraz konstrukcję ze stali nierdzewnej i betonu architektonicznego, dzięki czemu jest odporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Ma również wbudowany system nagłaśniający.

Ustawiony na próbę fortepian stał się wakacyjnym hitem. Chętnych do zagrania i pochwalenia się swoimi zdolnościami muzycznymi nie brakowało. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski poinformował, że instrument zagości na kaliskiej starówce na stałe. Z rejestru umów publikowanych przez samorząd miasta wynika, że ta atrakcja będzie kosztować pond 207 tysięcy złotych. Dostawcą fortepianu jest spółka Fulco System, polski producent elementów małej architektury oraz innowacyjnych rozwiązań smart city.

Pierwszy koncert na całorocznym fortepianie na Głównym Rynku w Kaliszu zaplanowano już na 14 lutego o godzinie 17.00. Będzie to muzyczna niespodzianka w postaci najpiękniejszych miłosnych melodii wykonywanych na żywo przez pianistę Tomasza Ratajczaka. Na co dzień chętni będą mogli zagrać w godzinach od 8:00 do 20:00.