Zielony Kalisz. Oto najpiękniejsze balkony i ogródki w Kaliszu. ZDJĘCIA

Celem konkursu jest inicjowanie i promowanie działań na rzecz poprawy estetyki Miasta i utrwalenia wizerunku Kalisza jako miasta zieleni. Osoby, które zgłosiły się lub zostały zgłoszone do Zielonego Kalisza dbają o to, żeby ich otoczenie wyglądało pięknie i sprawiało, że człowiek czuje się w nim bardzo dobrze.

Warto, żeby Ci, którzy nie do końca są przekonani, przyszli na takie podwórko, popatrzyli jak jest fajnie, kiedy wygląda się przez okno i nie widzi się odrapanych murów tylko zieleń – mówi przedstawiciel ogródka przy ul. Kościuszki 2.

W konkursie doceniane są piękne balkony, loggie i parapety, ogródki przydomowe, ogródki przedszkolne i działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na właścicieli najpiękniejszych balkonów i ogrodów czekały nagrody, m.in. rower, fotel wiszący, leżak ogrodowy.

Mam swój ogród 22 lata. W większości rosną w nim rośliny i byliny, czyli hortensje bukietowe, które bardzo pokochałam, bo mam ich bardzo dużo. Rośnie u mnie dużo traw, jeżówki, hibiskusy. Jest też trochę iglaków, ale większość kwiatów. Jak zaczynają kwitnąć to jest kolorowo. Jeżeli mam tylko wolny czas to idę do ogrodu. Nie chodzę tam pracować tylko odpoczywać, rozładować stres – mówi Sylwia Dudek, właścicielka pięknego ogrodu i laureatka głównej nagrody w kategorii ogródki przydomowe.