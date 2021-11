Zimna kąpiel zakończona wizytą w...saunie na kółkach! Morsy z gminy Stawiszyn oficjalnie rozpoczęły sezon. ZDJĘCIA

Morsy ze Stawiszyna rozpoczęły sezon w Starym Kiączynie

Morsy w Stawiszynie działają od 2 lat. Wówczas z zimnej kąpieli korzystały cztery osoby. Z czasem amatorów morsowania zaczęło przybywać. Obecnie jest ich około 50. Zazwyczaj morsują u siebie – na gminnych akwenach.

- Czasami wyjeżdżamy. Byliśmy m.in. w Przesiece. Właśnie stamtąd wziął się pomysł z sauną. Tam podopatrzyliśmy takie rozwiązanie i chcieliśmy ją mieć u siebie. No i mamy. Teraz sauna będzie z nami jeździć tam gdzie tylko będziemy chcieli - Grzegorz Adamiak z grupy Morsy Gminy i Miasto Stawiszyn.

- Morsowanie jest dzisiaj bardzo popularne nie tylko w Polsce. Niektórzy lubią potem się wygrzewać, tak jak na basenie, gdzie wchodzimy do sauny a potem ochładzamy się zimną wodą. My pomyśleliśmy, że z taką sauną nie będziemy nigdzie musieli szukać basenu. Możemy skorzystać z sauny na świeżym powietrzu i trochę to nasze morsowanie urozmaicić. Dzisiaj najpierw wchodzimy do wody, potem do sauny. Jeśli ktoś będzie chciał, może to powtórzyć - Tomasz Walczak z grupy Morsów z Gminy i Miasta Stawiszyn.