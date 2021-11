Zimną kąpielą w klimacie Halloween stowarzyszenie Morsy Kalisz rozpoczęło sezon. ZDJĘCIA

Miłośnicy lodowatych kąpieli zebrali się w sobotę, 30 października nad zalewem w Szałem, by rozpocząć nowy sezon. Wydarzenie połączono z imprezą w stylu Halloween. Nie mogło więc zabraknąć przebrań związanych właśnie z tym upiornym klimacie. Później była odpowiednia rozgrzewka i wspólna kąpiel. Tuż po niej odbyło się wspólne ognisko i zabawa przy muzyce.

Morsy podkreślają, że kąpiel w zimnej wodzie, to nie tylko dobra zabawa i forma przełamywania własnych barier. To także korzyści dla zdrowia. Kąpiele lodowe pobudzają krążenie, wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, a także poprawiają kondycję skóry. Przed udaniem się na morsowanie, warto skonsultować się z lekarzem i sprawdzić swój stan zdrowia.

Morsować mogą wszyscy niezależnie od poziomu tkanki tłuszczowej. Przy czym osoby szczupłe zazwyczaj mają znacznie mniejszą tolerancję na zimno.

Jednym z ważnych elementów przygotowania do kąpieli w lodowatej wodzie jest rozgrzewka. Jest ona obowiązkowa, a osoby, które świadomie z niej rezygnują, narażają się na wystąpienie szoku termicznego. Zaleca się, by trwała ona ok. 15 minut. Po odpowiednim rozgrzaniu organizmu należy się szybko rozebrać i rozpocząć kąpiel w lodowatej wodzie.