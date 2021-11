Złote Gody w gminie Stawiszyn. Medale od prezydenta RP otrzymało 13 par. ZDJĘCIA

W piątek, 5 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

- Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to co zostało osiągnięte w ciągu wspólnego życia. Te 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, za każdy siwy włos na ich skroni W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – przekazuje Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn.