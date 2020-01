Złote gody w Kaliszu. Medale dla małżeństw za 50 lat wspólnego pożycia. ZDJĘCIA

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Medal nadawany jest przez prezydenta RP. W jego imieniu odznaczenia w Kaliszu wręczył prezydent miasta Krystian Kinastowski.

- Życie małżeńskie nie składa się z samych pięknych, jasnych i dobrych chwil. Bywają momenty zwątpienia i zniechęcenia, ale dziś to wszystko nie ma już jednak żadnego znaczenia. Wasz związek przetrwał trudną próbę czasu. Potrafiliście stworzyć dom, wychowaliście dzieci, a wielu z Was otacza swoją miłością wnuki, czy nawet prawnuki. Dajecie wielką nadzieję. Wiarę w to, że istnieją wartości stałe i niezmienne w tym niestałym i zmiennym świecie. Chcę Wam za to wszystko z całego serca podziękować – mówił Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. - Życzę, żebyście zawsze byli szczęśliwi. Żyjcie długie lata w zdrowiu, z uśmiechem i radością, które niesie Wasza miłość.