Zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak. Miał 69 lat

Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach na Dolnym Śląsku. Był absolwentem w Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie koło Jeleniej Góry. Po maturze w 1971 r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej (dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczym) w Poznaniu. Po ukończeniu II roku studiów i zaliczeniu wszystkich egzaminów przerwał dalszą naukę na tej uczelni i w 1973 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Równolegle, w latach 1973-1979, odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem magisterium z teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej, Wincentego Urbana, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Mszę świętą prymicyjną odprawił 20 maja 1979 r. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach. Po święceniach skierowany został do pracy w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, gdzie był wikariuszem i katechetą. Rok później powierzona została mu także budowa kaplic filialnych w Smardzowie, Nieciszowie i Bystrym oraz obowiązki związane z rozpoczęciem budowy kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy.