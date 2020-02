Zmarł Jerzy Piotrowicz - były piłkarz i trener kaliskich klubów

Jerzy Piotrowicz urodził się w Kaliszu w 1932 roku. Tu spędził pierwsze lata dzieciństwa, w czasie II wojny światowej wraz z rodziną został wysiedlony do Chęcin. W marcu 1945 r. Piotrowiczowie wrócili do Kalisza, a Jurek rozpoczął treningi w MKS-ie (potem w Gwardii Kalisz), reprezentując jednocześnie barwy I LO im. Adama Asnyka. W 1955 r. przeszedł do Włókniarza, z którym dwa lata później awansował do klas A (wtedy czwarty szczebel rozgrywek). W 1959 r. został trenerem pierwszej w historii drużyny juniorów Włókniarza. Skończył studium trenerskie przy Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu i zdobył tytuł trenera II klasy piłki nożnej. Poza Włókniarzem prowadził także drużynę Prosny.

Był wiernym kibicem KKS-u i w minionych latach często można go było spotkać na meczach kaliskiej drużyny.