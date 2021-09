Zmarł Wincenty E. Pawlaczyk, kaliski prawnik, harcerz, przewodnik PTTK, długoletni radny i były wiceprezydent Kalisza

Zmarł Wincenty E. Pawlaczyk, kaliski prawnik, długoletni radny, były wiceprezydent Kalisza

Wincenty Edmund Pawlaczyk urodził się 29 września 1939 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Aż tu bowiem zawędrowała, uciekając przed Niemcami, jego matka Wanda Pawlaczyk z d. Kaczmarek. Ojciec – Wincenty, żołnierz września, przebywał już w niewoli niemieckiej.

Oboje pochodzili z rodzin kolejarskich zamieszkałych w Nowych Skalmierzycach. W 1942 r. rodzina Pawlaczyków przeniosła się do Kalisza i tu mieszka do dnia dzisiejszego. W latach 1947-1949 młody Wincenty należał do 2. Gromady Zuchów, prowadzonej przez księdza Wesołowskiego.

W latach 1949-1957 służył jako ministrant w kościele OO Franciszkanów. W szkole średniej zostaje prezesem koła ministrantów. W 1956 roku, na wieść o wypuszczeniu z więzienia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, napisał list ze słowami radości i oddania, na który doczekał się odpowiedzi od Prymasa Tysiąclecia.