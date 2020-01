Zmieniamy Wielkopolskę. Powiat kaliski zmodernizuje drogę Emilianów – Dębsko dzięki wsparciu województwa

Szacowany koszt inwestycji to około 800 tysięcy złotych. Powiat kaliski otrzymał ponad 400 tysięcy złotych wsparcia w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Emilianów – Dębsko. Zmodernizowany zostanie odcinek liczący nieco ponad 1900 metrów.

- Odcinek nie jest może tak długi, ale za to bardzo ważny. To połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką. Dzięki temu poprawimy bezpieczeństwo na newralgicznym odcinku w kierunku gminy Lisków i dalej w kierunku autostrady A2 i Łodzi - mówi Krzysztof Nosal, starosta powiatu kaliskiego. - Liczymy, że do końca wakacji uda nam się tę drogę przebudować. W przyszłym tygodniu mamy sesję, wprowadzamy to do budżetu i ogłaszamy przetarg.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

- To już ostatnie umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę dróg lokalnych. Dofinansowanie jakie otrzymał powiat kaliski, to nieco ponad 63 proc. wartości inwestycji. Cieszę się, że kolejna ważna droga w powiecie kaliskim zostanie zmodernizowana - dodaje Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.