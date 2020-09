Zniszczone nagrobki prezydentów Kalisza zostały wyremontowane. ZDJĘCIA

ZOBACZ TAKŻE: WSZYSTKIE GROBY BYŁYCH PREZYDENTÓW POCHOWANYCH W KALISZU

Przypomnijmy, że Bronisław Jacenty Bukowiński urodził się 19 sierpnia 1855 r. we wsi Ryków, w guberni radomskiej. Był komendantem i prezesem kaliskiej straży ogniowej, członkiem Rady Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Jako geometra w Zarządzie Miasta był autorem kompleksowego planu rozbudowy Kalisza.

Urząd prezydenta sprawował dwukrotnie - w latach 1912-1914 oraz od listopada 1918 r. do kwietnia 1919 r.

Z kolei Mieczysław Szarras przyszedł na świat w Rychwale koło Konina. Uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu. W 1905 r. uczestniczył w strajku szkolnym, za co został relegowany ze studiów na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, a w 1917 r. został dyrektorem kaliskiego oddziału Banku Ziemiańskiego. Angażował się również w pracę miejscowych towarzystw i instytucji społecznych, oświatowych, kulturalnych i sportowych. W 1919 r. został wybrany do rady miasta Kalisza.

W latach 1921-22 był wiceprezydentem, a od 1923 do 1935 roku prezydentem Kalisza. Działał w Związku Miast Polskich. 20 grudnia 1927 r. prezydent RP odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi, a wojewoda łódzki nadał mu w 1929 r. Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Po II wojnie światowej do 1950 roku był kierownikiem kaliskiego oddziału Banku „Społem”.