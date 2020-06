Zobacz Kalisz z innej perspektywy. Tak prezentuje się najstarsze miasto w Polsce. WIDEO

- Filmowanie jest naszą pasją, z której powstała firma Zaton Films, którą wraz z narzeczoną traktujemy jako odskocznie od codziennych spraw, jest to póki co nasze dodatkowe zajęcie dzięki któremu się spełniamy - mówi pan Marcin. - Jako licencjonowani operatorzy UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator - operator bezzałogowego statku powietrznego, w skrócie drona), nagraliśmy film o mieście w którym się wychowaliśmy i na co dzień mieszkamy. Staraliśmy się pokazać Kalisz w nie przeciętny sposób i chyba się udało - mówią filmowcy.

Jaki jest efekt ich pracy? Zobaczcie sami.