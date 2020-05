Zofia Szczotkiewicz nową rozgrywającą Energa MKS Kalisz

18-letnia zawodniczka urodziła się w Wałczu i tam stawiała pierwsze siatkarskie kroki. W ostatnich latach reprezentowała SMS PZPS Szczyrk, gdzie kontynuowała naukę, jednocześnie w poprzednim sezonie w rozgrywkach juniorskich na szczeblu centralnym reprezentując Energa MKS SMS Kalisz. Rozgrywająca była powoływana do reprezentacji młodzieżowych, a w ubiegłym sezonie wzięła również udział w pierwszym w karierze zgrupowaniu seniorskiej kadry. Otrzymała powołanie do szerokiej kadry przed turniejem kwalifikacyjnym w Apeldoorn, gdzie Polki walczyły o awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W tej chwili cały czas znajduje się w kręgu zainteresowań selekcjonera Jacka Nawrockiego, który uważnie obserwuje rozwój młodych zawodniczek z Kalisza, również starszej o rok Weroniki Centki, w kontekście kadry na Mistrzostwa Świata w 2022 roku rozgrywanych w Polsce.

Dotychczas ogłoszonymi zawodniczkami MKS-u Kalisz są środkowa Weronika Centka i libero Julia Mazur. Juniorki Energa MKS SMS Kalisz przed pandemią wywalczyły prawo do gry w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Juniorek. Jeśli rozgrywki zostaną dokończone kaliski zespół reprezentować będą dwie zawodniczki, które w przyszłym sezonie wzmocnią kadrę seniorskiego zespołu, właśnie Zofia Szczotkiewicz i Julia Mazur.