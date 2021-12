Życzenia Świąteczne. Na takich kartkach wysyłali je nasi przodkowie. ZDJĘCIA

Kartki świąteczne - historia

Pierwsza kartka świąteczna powstała Anglii, czyli w ojczyźnie pocztówek i została stworzona na zamówienie Sir Henry’ego Cole’a w 1843 roku. Została namalowana przez zaprzyjaźnionego ilustratora i przedstawiała rodzinę siedzącą przy świątecznym stole. „Napis na kartce A Merry Christmas and a Happy New Year to You” pozostał chyba najpopularniejszym aż do dziś. To na niej wysłano pierwsze życzenia świąteczne.

Moda na kartki świąteczne szybko opanowała obie strony Atlantyku, ale prawdziwy przemysł pocztówkowy powstał na początku XX wieku, co związane było z możliwościami, jakie dawały nowoczesne metody druku. W Polsce wysyłanie kartek na Święta Bożego Narodzenia upowszechniło się na początku XX wieku i właśnie z tego okresu pochodzą najstarsze zaprezentowane przez nas kartki.