22-letni kaliszanin przyznał się do ataku kwasem. Jest decyzja w sprawie tymczasowego aresztu

W ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Kaliszu 22-letniemu mieszkańcowi Kalisza prokurator przedstawił w środę, 9 lutego, zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na szkodę pokrzywdzonego poprzez wylanie w jego kierunku żrącej substancji.

- Przesłuchany mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Mając na względzie surową karę, która grozi temu konkretnemu podejrzanemu w wymiarze od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania - mówi prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.