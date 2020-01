75. rocznica pomordowania mieszkańców Marchwacza. Oddali hołd ofiarom. ZDJĘCIA

- Przybiegliśmy tutaj i zobaczyliśmy, że dookoła stogu leżą pozabijani ludzie, co kawałek leżał ktoś zamordowany, do połowy spalony, cały zakrwawiony. Widok był przerażający, rozdzierał serce kiedy widziało się jak kobieta zobaczyła męża i syna do połowy spalonych, przytulała się do nich – ze łzami w oczach wspomina Jan Zieliński z Cieszykowa.

W uroczystościach przy mogile co roku biorą udział rodziny pomordowanych, mieszkańcy Marchwacza, jednostki OSP z terenu gminy Szczytniki oraz samorządowcy. Od 20 lat dla uczczenia pamięci osób, które straciły tutaj życie odbywa się tradycyjny, patriotyczny bieg z Kalisza na Mogiłę. Jego inicjatorem jest Piotr Maciejewski z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Supermaraton. 5 lat temu do biegaczy dołączyli rowerzyści Kaliskiego Towarzystwa Turystyki Kolarskiej Cyklista. Komitet organizacyjny postanowił w tym roku podziękować biegaczom i rowerzystom za ich inicjatywę, wręczając pamiątkowe medale. Po uroczystościach przy mogile uczestnicy przenieśli się do Szkoły Podstawowej w Marchwaczu, gdzie odbyła się msza święta oraz uroczysta akademia.