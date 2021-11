Akademia KPR Szczypiorno Kalisz przygotowuje się do rozgrywek

Akademia KPR Szczypiorno Kalisz to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, które chcą trenować piłkę ręczną. A chętnych nie brakuje. W klubie pod okiem byłego znakomitego zawodnika a obecnie szkoleniowca Łukasza Kobusińskiego trenuje obecnie aż 40 dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Wcześniej młodzi adepci szczypiorniaka otrzymali profesjonalne obuwie do piłki ręcznej, a teraz zostali wyposażeni w klubowe dresy.

- Dresy, a wcześniej obuwie, zostały zakupione dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu Stroje zaprojektował i dofinansował Paweł Wojtaszak z firmy Printwizards.pl, nasz sponsor techniczny – mówi Jarosław Łuczak, prezes KPR Szczypiorno Kalisz.

Akademia KPR Szczypiorno Kalisz została zgłoszona do rozgrywek młodzieżowych i niebawem rozpocznie sportową rywalizację.