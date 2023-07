Akcja krwiodawstwa w Kaliszu. Przyjdź i podziel się najcenniejszym lekiem

Krew pozostaje ciągle niezastąpionym, a równocześnie najczęściej stosowanym lekiem ratującym ludzkie życie i zdrowie. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na poszczególne jej składniki. Każdego dnia na krew czekają chorzy, ofiary wypadków, pacjenci wymagający zabiegu. Do każdej operacji musi być zabezpieczona odpowiednia ilość krwi. Czasami wystarczy kilka jednostek. Jednak podczas skomplikowanych zabiegów, przeszczepów potrzeba od kilku do kilkudziesięciu litrów.

Szacuje się, że rocznie w Polsce dokonuje się ok. 1,5 mln przetoczeń krwi, co minutę potrzebny jest litr krwi! Każdego dnia, niezależnie od pory roku. Dlatego tak ważne jest, by była ona ciągle dostępna! Jedyną „fabryką” i źródłem tego bezcennego leku ciągle pozostaje drugi człowiek.

Lato, to okres, kiedy zapasy krwi kurczą się, bo wielu potencjalnych dawców wyjeżdża na wakacje, a z drugiej strony jest więcej wypadków i wzrasta zapotrzebowanie na krew. Pomimo wszelkich wynalazków medycyny krew jest nadal lekiem niezastąpionym, którego nie da się sztucznie wyprodukować.