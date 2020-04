Aktywni kaliszanie na ścieżce rowerowej przy wałach Jana Matejki i Piastowskim ZDJĘCIA

PKN Orlen wsparł Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie doszło do zakażeń koronawirusem

​Grupa Orlen rozpoczęła zaopatrzenie Domów Pomocy Społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z pandemią. Trafiły one do najbardziej potrzebujących 21 placówek z całej Polski, w tym do Kalisza, aby zabezpieczyć podopiecznych oraz działające tam służby medyczne przed ...