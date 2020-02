Alpaki pracują z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 19 w Kaliszu ZDJĘCIA

Poniedziałek po feriach w Szkole Podstawowej nr 19 w Kaliszu z pewnością był bardzo wyczekiwanym dniem. To właśnie wtedy w placówce mieli pojawić się jej nowi „pracownicy” - na początek – Kamiś i Kropek.

- Dzisiaj od rana wszyscy bardzo na nie czekaliśmy- zarówno dzieci jak i pracownicy szkoły, wyglądaliśmy od rana czy już są, potem obserwowaliśmy jak jadą windą. Śmiejemy się, że to nasi nowi pracownicy. Dzisiaj mamy Kamisia i Kropka, ale kiedyś przyjadą do nas pewnie Buliś i Choco oraz kózki Czikita i małe koźlęta Bolek i Lolek – wymienia Sylwia Baranowska, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

Dzieci przyjęły swoich nowych terapeutów z dużym entuzjazmem i uśmiechami na twarzy. Jedni od razu biegli do Kamisia i Kropka, żeby ich głaskać i karmić, drudzy musieli oswoić się z nowym towarzystwem, ale w większości uczniowie „dziewiętnastki” prędzej czy później dawali się namówić na spotkanie oko w oko z alpakami i na pewno tego nie żałowali.

- Alpaki mają duży wpływ na relacje społeczne dzieci. Często nasze dzieci mają problem z zawieraniem kontaktów, są wycofane. Natomiast wszelaka zooterapia wspiera te sferę. Dzięki niej dzieci z lękami, wycofane w kontakcie lub dzieci z autyzmem otwierają się. Zajęcia polegają na głaskaniu, dotykaniu, ale też karmieniu alpak marchewką i siankiem. Dzisiaj mamy takie zapoznawcze spotkanie, ale Pani Justyna przyjeżdża z całym asortymentem i będzie urozmaicała te zajęcia. Oprócz tej kwestii kontaktu mamy też sferę edukacyjną, bo dzieci nauczą się orientacji w schemacie ciała, dowiedzą się czegoś więcej o tych zwierzętach. Moim zdaniem jest to bardzo wszechstronna forma terapii – dodaje Sylwia Baranowska.

O alpakach mówi się, że to duże owieczki lub żywe maskotki, są bardzo przyjazne, lubią kontakt z dziećmi i z dorosłymi. Obcowanie z nimi ma pozytywny wpływ na zdrowie i psychikę, dlatego terapie z ich udziałem działają cuda.

- Zgłasza się do nas coraz więcej placówek, żebyśmy przyjeżdżali i prowadzili zajęcia z alpakami. Uważam, że jest to fenomen zooterapii. Powoli ludzie zaczynają się przekonywać, że zwierzęta są nam najzwyczajniej w świecie niezbędne do prawidłowego rozwoju, a tym bardziej dzieciom niepełnosprawnym. To jest wspaniały bodziec wspomagający cały proces rehabilitacji, taka kropka nad i. Alpaki to bardzo przyjemne zwierzęta, z uśmiechniętymi mordkami, więc my jako ludzie pozytywnie je postrzegamy – mówi Justyna Orlikowska z zagrody Alpaki Cudaki w Siedlątkowie.

Alpakoterapia jest nową metodą, która wspomaga dzieci z niepełnosprawnością. Szkoła Podstawowa nr 19 w Kaliszu chciała ją wprowadzić już w ubiegłym roku. Udało się dopiero teraz, zwierzęta będą odwiedzać szkołę systematycznie na kilka godzin.

- Alpakoterapia obejmie wszystkie nasze dzieci, z dość dużym nastawieniem na dzieci z autyzmem, dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką – dodaje dyrektor SP nr 19.

Z uczniami będą pracować naprawdę doświadczeni zwierzęcy terapeuci.

- Nie każda alpaka nadaje się do pracy z dziećmi, podobnie jak pies czy jakiekolwiek inne zwierzę. My mamy obecnie cztery alpaki, tych dwóch panów idealnie nadaje się do terapii, z pozostałymi jeszcze pracujemy, obserwujemy ich i przekonamy się dopiero czy będą nadawali się do tej pracy. Kamiś i Kropek są odczuleni, pozwalają się dotykać po nogach czy po zadzie i nie denerwuje ich to. Z jednej strony to ich cecha wrodzona, a z drugiej nasza codzienna praca – tłumaczy Justyna Orlikowska.