Antysemicki marsz w Kaliszu. Aresztowani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji ZDJĘCIA

Po antysemickim marszu 11 listopada w Kaliszu policjanci zatrzymali Piotra R., Wojciecha O. oraz Marcina O. Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. We wtorek, 16 listopada po południu, odbyło się posiedzenie aresztowe. Sąd Rejonowy w Kaliszu w pełni przychylił się do wniosku prokuratury i wszyscy podejrzani mieli spędzić trzy miesiące w areszcie. Obrońcy podejrzanych złożyli jednak zażalenie.