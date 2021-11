Antysemicki marsz w Kaliszu. Prezydent miasta komentuje: "Gdy rozum śpi, budzą się demony" OPRAC.: Bartłomiej Hypki

Musimy jeszcze raz spojrzeć na wydarzenia, do których doszło wczoraj w naszym mieście, na przebieg zgromadzenia, które zmieniło się w haniebny marsz - to słowa prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, który odnosi się do manifestacji narodowców z okazji 11 listopada, podczas której spalono Statut kaliski. Władze miasta zgłosiły też sprawę do prokuratury.