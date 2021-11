Antysemicki marsz w Kaliszu. Szefowi policji i prezydentowi zarzuca się bezczynność

- Zawiadomienie dotyczy funkcjonariuszy policji w Kaliszu. Wiadomo, że prokuratura ostrowska współpracuje z tym garnizonem, więc wniosek trafił do nas, dla uniknięcia zarzutów braku bezstronności - mówi prokurator Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi. - Przekazanie wniosku do nas nie oznacza, że my zajmiemy się tym zawiadomieniem. W przyszłym tygodniu ma zostać wyznaczona jednostka, która będzie je rozpoznawać - dodaje.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim wystąpił do Prokuratury Regionalnej w Łodzi o wyznaczenie innej jednostki spoza okręgu ostrowskiego do prowadzenia tego postępowania.

Rzecznik prasowa kaliskiej jednostki prosiła, aby zapytanie w tej sprawie kierować do komendy w Poznaniu, która zajmuje się sprawą antysemickiego marszu z 11 listopada w Kaliszu. Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, tłumaczy, że policjanci wypełniają swoje obowiązki najlepiej jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo. Dbają przede wszystkim o to, żeby nie doszło do przypadków powszechnego naruszenia przepisów porządku prawnego.