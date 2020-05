Biskup Edward Janiak nie będzie zapraszany na miejskie uroczystości? Jest reakcja prezydenta Kalisza

Po premierze filmy "Zabawa w chowanego" przed siedzibą Kurii Diecezjalnej w Kaliszu odbyła się pikieta, podczas której domagano się między innymi rozliczenia biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Mając wiedzę o skłonnościach księdza Arkadiusza H. miał on nie dochować "obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży". Oskarżony o pedofilię kapłan decyzją biskupa był przenoszony między parafiami, gdzie nadal mógł mieć styczność z nieletnimi.

Radna Barbara Oliwiecka złożyła do prezydenta Kalisza oficjalne pismo, aby nie zapraszano biskupa kaliskiego na oficjalne miejskie uroczystości. Podobna petycja pojawiła się również w internecie. Co na to władze miasta?

- Miasto Kalisz organizuje różnego rodzaju imprezy. Oczywiście w tej chwili jest ich mało ze względu na pandemię. Kancelaria Prezydenta Miasta czy Rady Miasta zapraszają przedstawicieli różnych instytucji, również kościołów, nie tylko jeśli chodzi o biskupa Edwarda Janiaka, ale też przedstawicieli innych wyznań. Nie jest naszą decyzją, kogo diecezja będzie prosiła o reprezentację. W takie spory nie będziemy wchodzić - tłumaczy Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.