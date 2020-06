Biskup Edward Janiak odejdzie z diecezji kaliskiej? Jest ruch Stolicy Apostolskiej

- Krótko mówiąc władzę ma administrator apostolski a biskup diecezjalny – jak można wnioskować – jest zawieszony. Pojęcie „sede plena” oznacza to, że diecezja jest obsadzona, czyli jest biskup kaliski, ale jego władza ulega ograniczeniu w stopniu określonym przez pismo apostolskie. Co do przyczyn decyzji może wypowiedzieć się jedynie Nuncjatura Apostolska - dodaje ks. Marcin Papuziński.

Jak dodaje przedstawiciel kaliskiej kurii, słowo administrator oznacza, że jego funkcja jest tymczasowa, a przymiotnik „apostolski” oznacza, ze władzę sprawuje w imieniu papieża i ma uprawnienia biskupa diecezjalnego co do kierowania diecezją z małymi wyjątkami, które ściśle określa prawo kanoniczne.

Biskup Edward Janiak, to negatywny bohater filmu dokumentalnego braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Wynika z niego, że hierarcha już w 2016 roku był informowany przez rodziców jednej z ofiar o skłonnościach księdza Arkadiusza H. Sprawa nie została jednak zgłoszona organom ścigania, a sam ksiądz został przeniesiony do innej parafii.

To jednak nie jedyne kontrowersje związane z ordynariuszem diecezji kaliskiej. Kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" podała, że biskup Edward Janiak nietrzeźwy trafił do szpitala w Kaliszu z powodu podejrzenia udaru. Jak się okazało we krwi miał ona aż 3,44 promila alkoholu. Kaliska kuria nie komentuje tej sprawy. Głos zabrał za to rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.