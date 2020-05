Biskup Edward Janiak zachęca do udziału w mszach świętych i korzystania z sakramentu pokuty

Biskup kaliski Edward Janiak wydał dekret dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii. Zachęca w nim wiernych do udziału w mszach świętych oraz korzystania z sakramentu pokuty.

Dekret biskupa ma związek ze zniesieniem z dniem 30 maja limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Zmianom ulegają zasady dotyczące duszpasterstwa. Z dniem 30 maja przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad). Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy także pogrzebów. Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. W dekrecie biskup Janiak informuje, że do niedzieli 31 maja obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Diecezji Kaliskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kaliskiej. Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla: osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

- Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty - napisał biskup Edward Janiak, ordynariusz diecezji kaliskiej. Biskup kaliski przedłuża czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Kaliskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. - Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika wynikających z trzeciego przykazania kościelnego . Zachęcam Diecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi z zachowaniem dotychczasowych nakazanych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny - podkreśla biskup w dekrecie.

Hierarcha zaprasza wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem.

- Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca. Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Diecezji Kaliskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach - pisze dalej biskup Janiak. Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób. Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. Nie będzie procesji Bożego Ciała - Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ogólnomiejskich lub ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji (np. po każdej Mszy św.) - czytamy w dekrecie biskupa kaliskiego.

