Czy prezydent Kalisza udostępni dane osobowe mieszkańców Poczcie Polskiej?

Poczta Polska rozesłała do samorządów maile z wnioskami - w związku z mającymi się odbyć 10 maja wyborami prezydenckimi w trybie korespondencyjnym - o udostępnienie spisu wyborców, zameldowanych na danym terenie, wraz z ich adresami i numerami PESEL. Większość samorządowców odmawia wydania danych osobowych firmie zewnętrznej. Tłumaczą, że nie ma to żadnych podstaw prawnych. Kilku samorządowców skierowało nawet sprawę do prokuratury.

- Czy do urzędu w Kaliszu wpłynęło w ostatnim czasie pismo lub mail z Poczty Polskiej z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców? Czy otrzymał pan oficjalne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w formule zaproponowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości tj. wyborów korespondencyjnych w maju 2020 roku? - dopytuje w swojej interpelacji radna Barbara Oliwiecka z Koalicji Obywatelskiej. - Jeżeli tak, to proszę o kopie tych dokumentów oraz informację, czy zamierza Pan udostępnić dane, o które wnioskuje Poczta Polska. Jeżeli tak, to kiedy i na jakiej podstawie prawnej? - dodaje radna.