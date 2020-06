Czy zniknie "podium" przy budynku dawnego PDT-u w Kaliszu? ZDJĘCIA

- Mieszkańcy wykazują duże zaniepokojenie, że nadal nic nie jest robione w tym zakresie - argumentuje radny i prosi w swojej interpelacji prezydenta Kalisza o reakcję.

Tłumaczy też, że podejście pod "podium" stanowi dla wielu osób duży wysiłek, a ponadto zimą oraz po deszczu schody są śliskie. Jak zaznacza, interweniujący mieszkańcy proponują 2/3 "podium" zrównać z jezdnią i chodnikami od strony pl. Jana Pawła II i ul. Zamkowej, a z pozostałej 1/3 wykonać z obu stron łagodny podjazd. Jako przykład podaje wejście do galerii Tęcza.

Prezydent odpowiada, że w budżecie miasta zabezpieczono pieniądze na opracowanie projektu przebudowy trzech placów - Kilińskiego, Jana Pawła II i Św. Józefa.

- Do wyłonienia autora dokumentacji projektowej niezbędne okazało się kilkukrotne przeprowadzenie procedury przetargowej. Ostatecznie do zawarcia umowy na kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę trzech placów doszło we wrześniu ub.r. - tłumaczy Krystian Kinastowski.