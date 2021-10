Czynsze w Kaliszu znów idą w górę. Musimy przygotować się na spore podwyżki

Jak informuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r., stawka bazowa czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie powinna być niższa niż 2,1 proc. obowiązującej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego w województwie wielkopolskim.

- Obwieszczeniem wojewody wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. ten wskaźnik przeliczeniowy w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. wynosi 4322 zł. W związku z powyższym stawka bazowa czynszu podwyższona została z kwoty 6,50 zł/m kw. do kwoty 7,60 zł/m kw., co stanowi wzrost o 16,8 procent - informuje Marzena Wojterska, dyrektor MZBM.