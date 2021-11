Deszczowy Dzień Zaduszny. Cmentarz w Stawie tonie w kwiatach. ZDJĘCIA

Cmentarz parafialny w Stawie w Dzień Zaduszny

Po pogodnych Wszystkich Świętych i weekendzie poprzedzającym to święto przyszły deszczowe Zaduszki. Dziś wiele osób, które wybierały się na cmentarz, rezygnuje ze względu na pogodę. My proponujemy wirtualny spacer po cmentarzu parafialnym w Stawie w gminie Szczytniki. Dziś, jak większość cmentarzy tonie on w kwiatach, choć wiele wiązanek zostało już naruszonych przez deszcz.