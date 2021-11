Domek Mikołaja stanie na Złotym Rogu. 6. grudnia będzie można spotkać tam Mikołaja!

- Chociaż okres przedświąteczny jest dla Świętego Mikołaja bardzo pracowity i ma on do wyboru wiele atrakcyjnych miejsc na świecie, to zawsze 6 grudnia gości w Kaliszu. Tym razem będzie można go spotkać w świątecznym zakątku na Złotym Rogu wśród zapachów cynamonu, pierników i waty cukrowej – zapowiada Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.