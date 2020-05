DPS w Kaliszu. Przybywa ozdrowieńców, ale pojawiają się też pojedyncze zakażenia

Koronawirus. Ponad 150 osób zakażonych w zakładzie meblarskim pod Kępnem

Powiat kępiński, to obecnie epicentrum zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce. Tylko w środę potwierdzono tutaj blisko 80 nowych zakażeń. Większość chorych, to pracownicy jednego z największych zakładów meblarskich w regionie. Do akcji pobierania wymazów rusza wojsko.