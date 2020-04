Egzaminy w WORD Kalisz wracają od poniedziałku. Dyrektor: "Straty spowodowane przez epidemię będą duże"

Od najbliższego poniedziałku przeprowadzane będą egzaminy praktyczne na kategorie: A, A1, A2, AM, C, C+E oraz D.

Wiadomo już jednak, że epidemia zmieni sposób przeprowadzania egzaminów i funkcjonowanie ośrodka.

- W każdym segmencie ośrodka wprowadziliśmy punkty z płynem do dezynfekcji. Każdy kursant będzie musiał posiadać własną maseczkę i rękawiczki, a zdający na kategorie motocyklowe - również własny kask. Nasi pracownicy także są wyposażeni w środki ochronne, egzaminatorzy na twarzach będą mieli również przyłbice. Pojazdy po każdym egzaminie będą dezynfekowane - zapowiedział dyrektor.

Już teraz wiadomo też, że kilka tygodni bez egzaminów odbije się też na finansach WORD-u.

- My jesteśmy instytucją samofinansującą się. Nie ma egzaminów, szkoleń - nie ma przychodów. A po stronie kosztów są pensje, media czy podatki. Jesteśmy jeszcze przed analizą tego, ile ten koronawirus nas kosztował. Ubiegły rok zamknęliśmy ze stratą ponad pół miliona złotych, a był to rok bez epidemii. Dlatego zakładam, że ta strata w tym roku będzie dużo wyższa. Pomóc mogłaby podwyżka cen egzaminów. Egzamin teoretyczny kosztuje teraz tyle, ile bilet do kina. O podwyżkach się mówiło, ale nic takiego nie nastąpiło i biorąc pod uwagę obecne działania rządu, pewnie w najbliższym czasie nie nastąpi - podsumował Sławomir Chrzanowski.